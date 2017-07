Politiloggen 16. juli

KRISTIANSAND: Båtfører tatt for promillekjøring

06.45: I løpet av natten har politibåten stoppet elleve båtførere. Resultat: Én anmeldt for promillekjøring, én pågrepet for promillekjøring, ett anmeldt båttyveri og ett forelegg utsendt for manglende lanterneføring.

KRISTIANSAND: Stakk fra regning

05.12: Politiet melder om en mann som stakk fra taxiregningen sin, ved Justvik, i natt.

MANDAL: Urinering på offentlig sted

02.56: Mann på 22 år anmeldes for urinering på offentlig sted.

MANDAL: Bråk på utested

02.05: Betjeningen på et utested i Mandal varsler politiet om en gjest som er til sjenanse. Mannen henvendelsen gjelder bortvises av politiet. Litt senere kom samme mann tilbake til utestedet. Denne gangen blir han pågrepet, og kjørt i arrest. Politiet anmelder mannen for å ikke ha etterkommet deres pålegg.

KRISTIANSAND: Leteaksjon etter båtulykke

02.03: SE EGEN SAK

ARENDAL: Slåsskamp

00:56: Det meldes om slåssing utenfor et utested ved Langbrygga. Politiet drar til stedet, der en av tjenestemennene deres blir angrepet. Personen som angrep politiet løper fra stedet, uten å ha påført noen større skader. Nå leter politiet etter kjent gjerningsmann. Sak opprettes.

GRIMSTAD: Vanskelig gjest

00.47: Politiet melder om en kvinne som oppfører seg vanskelig på et utested i Grimstad. Dørvakten ønsker henne fjernet av politiet. Politiet drar til stedet og hjelper dørvakten.

ARENDAL: Slåsskamp

00.40: Politiet mottar melding om en slåsskamp. Politiet drar til stedet, og skiller de involverte partene fra hverandre. Krangelen skal ha oppstått da forbipasserende slo på en bil. Inne i bilen satt det to personer, melder politiet. Begge de som satt i bilen tok kontakt med mannen som slo, og dermed oppsto tilløpet til et slagsmål. Mannen som slo i bilen bortvises fra Arendal sentrum til neste morgen.

KVINESDAL: Bråk på utested

00.32: Melding om person som skal ha slått til en dørvakt på et utested. Politiet drar til stedet.

MANDAL: Trafikkulykke

00.03: Mopedfører skal ha kjørt i en midtdeler. Hendelsen fant sted på E 39, ved Høybakken. Mopedføreren løp fra ulykkesstedet før politiet ankom. Ifølge vitner skal føreren av mopeden være skadet, og mopeden stjålet. Føreren ble funnet i området, og kjørt til Sørlandet sykehus av en ukjent.