Mann flyktet fra politiet – krasjet med turister

Fræna: Politiet kjører nå utrykning ved Farstadområdet for å stanse en farlig bilist. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) July 13, 2017

Twitter-meldingen overfor ble publisert klokka 15.18 torsdag ettermiddag. Møre og Romsdal politidistrikt hadde da satt i gang biljakt i Fræna kommune i Romsdal for å stanse sjåføren, en mann i 50-årene.

Ifølge avisen Romsdals Budstikke gikk jakten mot Atlanterhavsveien, hvor kjøreturen endte på dramatisk vis på Straumsholmen i Eide kommune etter en drøy time.

Traff motgående trafikk

Ifølge avisen Tidens Krav deltok flere politipatruljer i forfølgelsen av bilen.

Sjåføren kolliderte med en bobil, hvor det satt to turister fra Fagernes. Bobilen kom fra motsatt kant.

Turistene og sjåføren på flukt ble alle kjørt til Molde sykehus for sjekk. Ingen av dem skal tilsynelatende være kommet alvorlig til skade.

Bilen fluktbilisten kjørte, en Mercedes, fikk store skader i fronten. Også bobilen fikk omfattende skader.

Det ble først opplyst at de involverte turistene hadde tilhold på Sørlandet. Ved 20.15-tiden opplyser imidlertid lokalt politi at turistene ikke kom fra Sørlandet, men fra Fagernes.

Tommy Stormo

– Det er veldig heldig, dette kunne gått mye verre, sier operasjonsleder Siri Engdahl i Møre og Romsdal politidistrikt til Romsdals Budstikke.

Avisen skriver at politiet mistenkte at mannen var påvirket av rusmidler. Han er en kjenning av politiet. Da det smalt, hadde biljakten holdt på i over én time.

Har du tips? Kontakt Fædrelandsvennen på tips@fvn.no