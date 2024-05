– Jeg har fått så mye reaksjoner! Min bestemor i Colombia leste det jeg skrev, og gråt mye fordi hun ikke alltid forstår hva jeg føler. Jeg pleier å si at jeg har det veldig bra her, men det stemmer jo ikke alltid.

Hun er egentlig utdannet makeupartist fra Colombia. Nå går Mariana Coronel (20) på Tangen videregående skole i Kristiansand, i en kombinasjonsklasse.

Coronel var med på et debattkurs i regi av Fædrelandsvennen, og det ble til dette debattinnlegget. Nå har teksten blitt kåret til «månedens unge debattinnlegg» i vår konkurranse.

– Litt flaut

Hun forteller at også på skolen har hun fått mye oppmerksomhet.

– Noen lærere har skrevet ut avisa og hengt den på veggen. De er veldig glade på mine vegne, men det er litt flaut. Hver gang jeg går inn i klasserommet ser jeg ansiktet mitt, ler hun.

Kjæresten hennes er fra Arendal.

– Bestemoren hans skrev også ut avisa og er veldig glad på mine vegne. Jeg har en norsk venninne på omtrent 70 år som sendte meg melding og sa at hun var stolt av meg.

Det er ikke lenge siden Mariana ikke kunne snakke norsk. Å ha norske venner og norsk kjæreste hjelper veldig.

– Han er god lærer. Vi møttes for seks måneder siden, og det var bare Google Translate på første date, sier hun og fniser.

Nå snakker hun godt norsk.

– Tror jeg snakker for flere

– Hvorfor ville du skrive om dette temaet?

– Fædrelandsvennen kom til klassen min og hadde kurs, og da valgte jeg å skrive om det å mikse kulturer. Jeg tror jeg snakker for flere innvandrere. Mange har inntrykk av at alle har det bra, men man har ikke alltid det når man ikke snakker språket og må bli vant til en helt annen kultur.

Hun understreker at nå elsker hun Norge.

– Men Cola smaker vann og søtpotetene er ikke søte her. Brød må stekes, og det skjønte ikke vi da vi kom hit, så vi spiste halvstekt brød lenge, sier hun og himler med øynene.

Coronel har et mål om å studere medier og kommunikasjon i framtida.

Mariana Coronel vant et par med AirPods i Fædrelandsvennens debattkonkurranse. Foto: Johanne Ousdal

Synes flere unge burde engasjere seg

– Jeg har venner fra Colombia og Chile som er glad for at jeg «tok en for laget». Det som skjer i verden gjelder ikke bare de voksne.

– Du skrev om hvordan det var å komme til Norge, og at du synes det var vanskelig på flere måter. Hvordan går det nå?

– Veldig mye bedre! Jeg har god progresjon føler jeg. Nå kan jeg snakke med nordmenn uten å være flau.

Været er fortsatt en utfordring.

– Jeg liker snø, men skulle ønske det varte én dag. Jeg følte meg syk, men nå er sola tilbake og nå føler jeg meg bra igjen.

– Hva annet er du fortsatt ikke vant til med Norge?

– Det er mange småting. Første gangen jeg gikk på butikken og skulle kjøpe mat så kastet kassedamen posen til meg, og jeg ble veldig forvirret fordi i Colombia tar de oppi varene til deg. Jeg begynte å tro det var fordi jeg var innvandrer! Men jeg har skjønt at det er sånn man gjør det her.

Jeg elsker Norge!

– Colombia er mitt land om min identitet, men jeg elsker norske tradisjoner. 17. mai og bunad. Jeg har veldig lyst på en selv etter hvert.

Det er også andre ting som gjør at hun trives godt i Norge nå.

– Jeg er opptatt av forskjellige personlighetstyper og identiteter, fordi jeg er ikke så vant til å se det. Jeg hadde aldri sett en «emo», en med hijab eller en fra Asia da før jeg flyttet til Norge. Folk er veldig «open minded», og det liker jeg. Selv om det er uvant!

Hun er usikker på hvordan det vil være å besøke Colombia som turist i framtida.

– Det blir nok vanskelig å dra tilbake på ferie, både fordi det er farlig og fordi jeg har blitt vant til en annen kultur som jeg trives med.

I Fædrelandsvennen er det flest menn som sender inn debattinnlegg. Flertallet er også eldre menn. Derfor har vi startet en debattkonkurranse for unge opp til 25 år.