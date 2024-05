Jenta forsvant fra en adresse i Stensåsveien.

Brannvesen og ambulansepersonell bisto også i letingen.

– Det antas at jenta er et sted i nærområdet. Politiet leter etter ei jente på fire år som går med en sort og hvit langermet kjole med et rosa hjerte på brystet, opplyser operasjonsleder Knut Odde.

Første meldingen kom fra politiet klokka 16.06. Rundt 20 minutter senere kom gladmeldingen:

– Jenta ble funnet av hundepatrulje fra politiet. Alt er ok, og hun hjelpes hjem av politiet, opplyste Odde.