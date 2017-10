Agder Unge Høyres oppskrift mot utenforskap: – Kutt i sykelønn og kontantstøtte

Nesten hver tredje sørlending i yrkesaktiv alder lever på trygd, og antall unge i utenforskap øker. Agder Unge Høyre mener kutt i ytelser og et nytt trygdesystem for de under 30 kan få flere ut i jobb.