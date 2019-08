KrF-topp støtter Venstre i bomstrid: Ingen enighet på bordet

KrF-toppen deler Venstres oppfatning om at det ikke var noen ferdigforhandlet løsning mellom regjeringspartiene da Fremskrittspartiets leder Siv Jensen innkalte sitt landsstyre søndag

KrFs landsstyre hadde samme kveld et ekstraordinært telefonmøte. I tillegg var bompengestriden i regjeringen tema da stortingsgruppa hadde møte mandag. I begge tilfeller var det ren informasjon fra partiledelsen, opplyser Grøvan.

– Vi har ikke tatt stilling til noe ennå. Vi oppfatter at det ikke har vært enighet om et forslag som er klart til å legges fram, sier Grøvan til NTB.

Ferdig snakka?

Jensen har sagt at partiene er ferdig forhandlet og gitt inntrykk av at det er opp til Venstre å slutte seg til en skisse til løsning som partilederne fikk på bordet i forrige uke.

– Det er dumt at de påstår det, når vi ikke har en enighet i bunn. Men jeg er helt sikker på at vi klarer å finne en løsning, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til VG tirsdag.

En kilde opplyser til NTB at Grande alt fredag skal ha gjort det klart for de andre partilederne at skissen ikke ville få støtte i Venstre.

Holder fast på nullvekst

Grøvan støtter også opp om Venstres krav om at tiltak for å redusere bompengebelastningen ikke må føre til økt biltrafikk i byene.

– Det handler ikke bare om utslipp, det handler om støy, tilgjengelighet og framkommelighet, sier Grøvan.

I regjeringsplattformen heter det at nullvekstmålet «skal videreutvikles i forbindelse med neste NTP (Nasjonal transportplan, red.anm.), i tråd med teknologiutviklingen med vekt på å redusere utslippene.»

– Jeg oppfatter ikke at det er en åpning for å endre innholdet i nullvekstmålet, sier KrFs parlamentariske leder.

Han peker imidlertid på behovet for å skille bedre mellom byområdene og randsonene.

– Det er klart at de som bor i ytterkantene, utenom bysentrene, ikke vil få et kollektivtilbud som gjør at de kan være uavhengig av bil, sier Grøvan, og tilføyer at nullvekstmålet ikke må ramme dem.

Valgkamp-problem

Snaut tre uker før valget er det fortsatt uklart om Frps krav om bompengekutt lar seg kombinere med Venstres miljøkrav. Tirsdag var statsminister Erna Solberg (H) på Island, men hun sa til NRK at de jobber med å fine gode løsninger. Hun kunne imidlertid ikke si noe når det vil komme.

Onsdag og torsdag neste uke skal statsbudsjettet for 2020 spikres. På tvers av partiene er det et ønske om å kunne presentere en løsning på bompengestriden før den tid. For både Fremskrittspartiet og Venstre er saken en belastning i valgkampen.

– Å få det inn i valgkampen er ikke ideelt, sier også KrFs parlamentariske leder, som gjerne skulle sett at striden var løst tidligere.

Samtidig hevder han at denne saken ikke stenger for at hans parti klarer å komme ut med sine budskap i valgkampen.

Grøvan mener det ligger flere muligheter for å komme bompengeopprøret i møte i Granavolden-erklæringen, og viser til løftet om et skattefradrag for bompenger og å redusere kostnadene ved veiprosjekter.