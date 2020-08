Marit Bjerkås innstilt som ny leder - Giske vil ikke stille til Stortings­valg

Valgkomiteen i Trøndelag Ap innstiller varaordfører i Renneby Ap etter en turbulent uke. Trond Giske skriver på Facebook at han ikke vil stille opp i et benkeforslag på lørdagens årsmøte, og at det er uaktuelt for ham å stille til gjenvalg på Stortinget.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Marit Bjerkås har takket ja til å bli innstilt som fylkesleder i Trøndelag Ap. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen

Marit Bjerkås er innstilt som ny leder i Trøndelag Ap. Hun har bakgrunn som varaordfører for Rennebu Ap og sitter også i fylkesstyret i Trøndelag. Foto: Pressefoto

Det ble bekreftet leder i valgkomiteen Arild Grande fredag ettermiddag.

Marit Bjerkås har bakgrunn som varaordfører for Rennebu Ap og sitter også i fylkesstyret i Trøndelag. Hun har takket ja til å bli innstilt.

Tidligere på dagen hadde leder av valgkomiteen Arild Grande, varslet at de etter all sannsynlighet ville innstille en kvinne til ledervervet.

– Vi kan røpe såpass at vi nærmer oss en konklusjon om at det blir en kvinnelig leder. Det får bli nyheten så langt. Så får vi gå nærmere på den navnelisten vi har, sa han til Adresseavisen klokken 14.37.

Grande var i forkant av møtet klar på at han ønsket en enstemmig innstilling.

Giske vil ikke stille til gjenvalg i Stortinget

For fire dager siden så valgkomiteens innstilling helt annerledes ut. Da ønsket de at Trond Giske skulle overta ledervervet. Det skapte rabalder.

Torsdag kveld kom beskjeden om at den opprinnelige innstillingen ikke lenger var gjeldende.

Da hadde AUF trukket støtten til Giske etter nye påstander om ukultur i den lokale Ap-ledelsen. Partikontoret sentralt hadde også mottatt et nytt varsel mot den tidligere nestlederen. Dermed var det ikke enstemmighet, og valgkomiteen måtte lage en ny styreinnstilling.

Trond Giske skriver på Facebook at han ikke kommer til å stille opp i et benkeforslag på det kommende årsmøtet lørdag.

«Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti jobber i dag med å lage et nytt forslag til styre. I den forbindelse spekuleres det i benkeforslag på meg. Jeg vil ikke stille opp i et benkeforslag og anbefaler at årsmøtet samler seg om valgkomiteens forslag. Jeg håper de mange som har støttet meg i kommunepartiene i Trøndelag vil følge den oppfordringen», skriver Giske blant annet.

Videre i posten tar han et oppgjør med mediene og deres omtale av hva han beskriver som «usanne anklager mot meg uten noen dokumentasjon». Han vil nå ikke stille til gjenvalg i Stortinget.

«Jeg har derfor sammen med familien min kommet til at jeg ikke lenger kan stå i dette, heller ikke i en renominasjon til Stortinget. Belastningen blir for stor. Jeg er lei meg overfor alle som støtter meg og som oppfordrer meg til å stå på. Jeg skulle gjerne fulgt oppfordringen og bidratt til å bygge et godt og sterkt Arbeiderparti. Det er dessverre ikke mulig,» skriver han.

Leder av valgkomiteen: – Så tidlig for oss at vi skulle finne en kvinnelig leder

I den opprinnelige innstillingen var Bjerkås foreslått som organisatorisk nestleder. Nå blir i stedet Amund Hellesø fra Nærøysund innstilt som organisatorisk nestleder og stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen fra Trondheim innstilt som politisk nestleder. Hansen var ikke med i den første innstillingen valgkomiteen la frem sist mandag, skriver Adresseavisen.

– Vi så tidlig for oss at vi skulle finne en kvinnelig leder. Deretter var det snakk om å legge en kabal, sier Arild Grande til Adresseavisen.

Han understreker at Trøndelag Arbeiderparti med dette får et styre der ledertrioen har én fra gamle Sør-Trøndelag, én fra Nord-Trøndelag og én fra Trondheim.

Grande: – Den siste uken har vært brutal

Overfor Adresseavisen uttrykte valgkomiteleder Grande at det har vært tøffe dager.

– Det var ikke overraskende at det ble debatt. Det var vi forberedt på, men den siste uken har vært brutal for mange, og særlig for alle som har stått frem med sin historie. Nå er vi opptatt av å beskytte og ta vare på dem. Og det samme med kandidatene som står midt oppe i det. Utover det vil jeg ikke karakterisere debatten, sa han i forkant av møtet fredag.

Valgkomiteens innstilling vil nå bli forelagt årsmøtet i Trøndelag Ap lørdag. Her tas det endelige valget.

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Julie Berg Melfald julie.berg.melfald@aftenposten.no