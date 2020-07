To måneder etter gjenåp­ningen har kinoen flere begrens­ninger – kan ta måneder før de er tilbake der de var

Fra venstre: Linnea, Sissel, Per Marius og Noa Dyb. De har nettopp vært på kinovisning for første gang siden gjenåpningen i slutten av mai. Foto: Petter Klund

Snaue to måneder etter at Kristiansand kino gjenåpnet, er det flere begrensninger i visningstilbudet deres. Men for familien Dyb holder det at de har et tilbud.

