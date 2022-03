Beboere på Nedre Lund mener et 16 etasjers høyhus på Kjøita dytter uakseptable konsekvenser over på nabolaget.

KRISTIANSAND: – Mange reagerer på byggets høyde. Om man synes det er fint eller stygt er egentlig irrelevant, for det finnes en reguleringsplan her som bygningen helt klart bryter med både i areal og høyde, sier Helge Aasen.

Fædrelandsvennen treffer en trio som er utpekt til talspersoner etter at nærmere 60 naboer nylig hadde allmøte om saken. Og der skal det utelukkende ha vært kritiske røster å høre.

– Hvis du bygger et 16 etasjers tårn her, fem meter under høyden på Domkirken og tre meter over Quadrum, så vil det se voldsomt ut. Estetisk blir det et klart fremmedelement, mener Frode Gallefoss.

Høyhuset på Kjøita skal bygges i tre og ligge foran Telenor-bygget. Foto: Trollvegg Arkitektstudio

68 meter høyt

Kontorbygget skal romme hele 14.700 kvadratmeter med næring. Reguleringsplanen tilsier et bygg i seks etasjer her.

– Her er det noen få som får gevinst på bekostning av mange andre, sier Lisbeth Jensen Gallefoss.

Det var i fjor sommer det ble kjent at de nye eierne av Telenor-bygget på Kjøita – Mosvold & Co, familien Strømme og noen flere investorer – ville bygge ut den ledige næringstomta på dagens parkeringsplass.

Hva synes du? Si din mening nederst i saken.

Lisbeth Jensen Gallefoss mener naboene må ta kostnaden mens utbygger får gevinsten. Foto: Kristin Ellefsen

De hadde hatt arkitektkonkurranse og kåret den 16 etasjer høye Varden til vinner, omtalt som «et spenstig bygg der vi tenker innovativt og framtidsrettet». Men det er altså 68 meter høyt.

– I dette tilfellet er de nærmeste boligene såpass langt unna at det ikke blir særlig skygge ut av det. Det forringer i minimal grad solforholdene i nabolaget, hevdet investor Kurt Mosvold.

Ferske sol-/skyggeillustrasjoner viser at et tresifret antall beboere vil bli satt i skyggen en periode i løpet av døgnet, dersom planene blir realisert. Slagskyggen er lengre i vinterhalvåret, når sola står lavt. Da strekker den seg helt opp mot Lovisenlund skole.

Illustrasjonen viser skygge fra nybygget 1. mai. Om morgenen havner beboere på vestsiden av Otra (til venstre) i skyggen, utover ettermiddagen skjer det samme øst for elva. Foto: Trollvegg Arkitektstudio

– Planen kolliderer på vesentlige punkter med kommunens egen høyhusutredning, det er overraskende. Hva har man en utredning til hvis man ikke følger den? Da blir det veldig uforutsigbart, sier Frode Gallefoss.

I høyhusutredningen fra 2015 står det blant annet at man skal sørge for «en orientering og plassering av høyhus som minimerer slagskygge». Høyhus er i Kristiansand definert som alt over ti etasjer.

Videre heter det at «Om et nybygg kaster lange skygger over store takflater, er det en helt annen situasjon enn om f.eks. Markensgaten eller private hager mister sol».

Varden skal reises ved parkeringsplassen til venstre, og kobles sammen med Telenor-bygget. Foto: Kristin Ellefsen

– Vil gi permanent solformørkelse

Utredningen sier at det finnes muligheter for nye høyhus i Kvadraturens randsone, men da primært på vest- og nordsiden. Og at høyhus helst skal ligge maks 300 meter fra kollektivknutepunkt.

– Nærmest kollektivknutepunkt er på Rundingen, 700 meter unna dette bygget. Lundsbroa fører rundt 80 prosent av busstrafikken som passerer Otra, påpeker Helge Aasen.

Villparkering er et hett tema på Nedre Lund. Folk som jobber i sentrum parkerer i dag i boligområdene og spaserer til jobb. Med en ny kontorgigant frykter man problemet øker i omfang.

– De kommer ikke til å ta bussen. Vi tror de vil parkere der barn og unge beveger seg, og at det kommer til å bli enda mer biler oppigjennom området her, sier Lisbeth Jensen Gallefoss.

Høyhuset sett fra Eg. Selve bygget vil koste rundt 300 millioner. Foto: Trollvegg Arkitektstudio

De mener prosjekt Varden også bryter med følgende punkt, siden de bor i et område med bevaringsverdig boligbebyggelse:

«Den historiske Kvadraturens silhuett bør fortsatt bevares. Det samme gjelder i og nær områder definert som tidstypiske strøk.»

Naboer er bedt om å komme med innspill til oppstart av planarbeidet. Sameiet Elvegård i Torridalsveien 16 er sterkt kritisk og sier de i så fall vil droppe solcelleanlegg på taket:

«Dette vil forringe solforhold og bokvalitet for store deler av bydelen Lund. Forslag til regulering vil gi permanent solformørkelse over store arealer i området helt opp til Sommerrogata.» skriver leder Rolf A. Stumpf.

Nedre Lund Vel har også levert sitt syn:

«Et høyhus vil være til sjenanse for mange beboere i det nærliggende området, og vil medføre uheldig skyggelegging av hus og hager som vil gå ut over livskvaliteten til beboere. En forringelse av verdien på boligene vil også være en sannsynlig konsekvens.»

Helge Aasen (nærmest), Frode Gallefoss og Lisbeth Jensen Gallefoss forteller om stort engasjement på Nedre Lund. Foto: Kristin Ellefsen

– Ikke en stor, permanent slagskygge

Plan- og bygningssjefen i Kristiansand kommune sier de ikke har mottatt et planforslag til behandling ennå. Trolig kommer det på politikernes bord en gang før jul.

I og med at byplanleggerne har gitt grønt lys for oppstart av plan er de positive til et høyhus, men ikke nødvendigvis i 16 etasjer.

– Vi får mange anmodninger om å skrinlegge planen. Men hvis vi skal gjøre det må det være på grunnlag av faglig utredning og politisk behandling, uttaler Venke Moe.

Hun sier administrasjonen er positiv til høyhus i randsonen av alle Kvadraturens fire hjørner.

– Selv om naboer havner i skyggen?

– Det blir ikke en stor, permanent slagskygge, de dager det er sol i løpet av året da. Det er vel andre konsekvenser vi tillegger større vekt, svarer Moe.

16-etasjeren skal reises i massivtre til en pris på rundt 300 millioner kroner. Bygging kan starte når man har et belegg på 70 prosent.

Første etasje skal være publikumsrettet med funksjoner som kafé/restaurant, treningssenter og lignende.