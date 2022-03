ARENDAL: - Når du er 60 år så skjer det som skjer. Jeg tenkte aldri at nå må jeg finne meg en mann, men plutselig fant jeg han, sier Anne Marit Yuvali til Fædrelandsvennen.

Negldesigneren fra Arendal fant kjærligheten med sin tyrkiske ektemann på nettet for to år siden.

I fjor høst dokumenterte de sin grenseløse kjærlighetsreise gjennom TV-serien «Grenseløst forelsket», som har premiere på Discovery onsdag:

Gift etter seks dager

– Da jeg så ham sendte jeg en melding, fordi han hadde så snille øyne. Jeg pleier vanligvis ikke sende melding til menn. Da fikk jeg svar med en gang, og etter det snakket vi sammen hver dag fra morgen til kveld, sier Anne Marit Yuvali om møtet med ektemannen Dündar Yuvali.

Etter åtte måneder med flørting på nett fløy Anne Marit ned til Aydin-distriktet i Tyrkia, som er hjembyen til Dündar. Paret giftet seg i november 2020, etter bare seks dager sammen.

– Jeg husker jeg spurte han dagen vi giftet oss: «Are you sure?». Det tok ikke mer enn ett sekund før han sa ja. Fra første stund har vi hatt det veldig moro, og det har vi fortsatt.

Yuvali-paret giftet seg i Tyrkia november 2020. Foto: Privat

Selv om de er gift, må paret vente inntil 16 måneder før søknaden fra UDI godkjennes slik at Dündar kan komme til Arendal.

Det stopper dem ikke i å pleie kjærligheten daglig gjennom bilder, videoer og teksting - ofte gjennom Google Translate.

– Når du og jeg snakker i telefonen nå har jeg allerede mottatt fire bilder og seks meldinger fra min mann, og klokka er bare ni på morgenen. Vi har kanskje ikke et felles språk, men vi har kreativiteten i hodet så det går fint, sier sørlendingen.

Dette sier hun om aldersforskjellen

Anne Marit (62), kjent som «AnneMa», driver egen neglsalong i Arendal. Hun ser fram til å få ektemannen på norsk jord og vise ham hva Sørlandet har å by på. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

– Hvordan er det å brette ut kjærlighetslivet for store deler av Norge?

– I de tre snuttene som allerede ligger ute på Discovery, nusser og klemmer vi, så det går fint. Vi ligger til og med i senga sammen. I en episode tuller jeg med Dündar om han kan hjelpe meg med å pakke kofferten. Jeg gir han silketruser og neglisjeer (nattkjole) med et smil om munnen etterfulgt av latter. Og han bretter pent og hjelper til. Han er heldigvis rund i kantene, ler Anne Marit.

– Det er en del reaksjoner i kommentarfeltet på sosiale medier, som spesielt går på deres aldersforskjell. Hva tenker du om det?

Anne Marit bryr seg ikke om kritikken om at hun har giftet seg med en mann som er 34 år yngre enn henne selv. Foto: Privat

– De fortjener ingen oppmerksomhet. Jeg fikk en mail fra presseansvarlig i Discovery som sa jeg ikke skulle lese kommentarfeltet, men Dündar leste det og sa til meg: «Jeg skammer meg over at det finnes så mange stygge mennesker i verden. Jeg vil ikke åpne kommentarfeltet lenger».

– Hva sier du til folk som mener dette ikke er ekte kjærlighet?

– Da sier jeg: «Føler du at du har noe noe med det?». Folk kan mene hva de vil, men hold det for deg selv. Vi har vært sammen i to år og en måned, og han har aldri vist tegn på noe røde flagg. Ord og handlingene hans stemmer overens, det er ekte kjærlighet, sier sørlendingen, som ser seg lei av å forsvare kjærlighetslivet sitt.

– Inspirere andre til å gi mer blaffen

Ola-Magnus Svihus, senior kommunikasjonsrådgiver i Discovery. Foto: Discovery

Presseansvarlig i Discovery, Ola-Magnus Svihus, er kjent med kommentarene som er rettet mot Yuvali-paret. Svihus mener det krever mot til å hoppe i kjærligheten slik som Anne Marit har gjort i TV-programmet:

– «AnneMa» er en person som snakker rett fra levra, og det er befriende å se hvor trygg hun er i seg selv, og at hun uttrykker seg slik hun vil. Det krever mot, og forhåpentligvis kan det å se «AnneMa» på skjermen inspirere andre til å gi litt mer blaffen i hva folk mener, og gjøre slik de selv vil, sier han og legger til:

– Kjærligheten mellom «AnneMa» og Dündar er kanskje en kjærlighet som er utenfor «normalen», men hvem er det egentlig som skal ha definisjonsrett på hva som er normalt og hvordan kjærligheten skal være? Vi heier på «AnneMa» og Dündar, og på retten til å elske dem vi vil, sier Svihus.