En huseier på Grim i Kristiansand har fått overtredelsesgebyr fra Kristiansand kommune på 23.000 kroner for uaktsom overtredelse av plan- og bygningsloven.

Forholdet gjelder ulovlig næringsvirksomhet, i form av det man anser som hotelldrift:

«Bygningsmyndigheten kontaktet deg første gang 29.10.19 i forbindelse med melding fra publikum om mulig ulovlig utleievirksomhet. I etterfølgende korrespondanse ble det ble konstatert at du har drevet relativt omfattende korttidsutleie av eiendommen med en relativt stor økonomisk næringsmessig gevinst, jf. bl.a. ditt brev av 20.11.19. Korttidsutleievirksomhet i et slikt omfang anser kommunen som næringsvirksomhet. Eiendommen er godkjent til boligformål. Næringsvirksomhet til korttidsutleieformål krever søknadspliktig bruksendring.» heter det i vedtaket, signert Svend-Åge Strisland, avdelingsleder for tilsyn og ulovlighetsoppfølging hos plan og bygg i Kristiansand kommune.

En slik bruk vil ofte medføre økt trafikk, støy eller andre ulemper, som må vurderes ved en søknad om bruksendring. Huseier har heller ikke fått ferdigattest for utleieenheten, som ifølge ham har vært i bruk siden 2017.

«Vi forstår egentlig fortsatt ikke hvordan dette kan være ulovlig. Det finnes vel 10.000 talls norske familier som gjør det samme uten at jeg noen gang har lest eller hørt om at dette har utløst denne typen problematikk!» har han anført, samtidig som han aksepterer en reaksjon.