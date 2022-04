KRISTIANSAND: – Man forventer jo egentlig ikke at det skal komme snø på denne tida av året, så det kan bli en brutal start på dagen noen steder, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til Fædrelandsvennen.

Onsdag i forrige uke våknet Sørlandet til snø på bakken enkelte steder, og det ble meldt om utforkjørsler flere steder.

Denne uka kan det skje igjen.

– Nedbøren kommer først til Lista og Lindesnes, så går det mot Kristiansand og innover i landet på formiddagen. Helt ute ved kysten kan det nok bli sludd og regn, men man skal ikke mer enn 50–100 meter over havet før det vil legge seg fire–fem centimeter med snø. Selv om det er lite, kan det by på utfordringer på veiene, sier Haga.

Kan skape problemer

Meteorologen har foreløpig ikke sendt ut farevarsel.

– Det blir kanskje litt for lite snø til at vi sender ut farevarsel, men det blir nok snø til at det kan skape problemer, sier Haga.

Pudder til påske

Til helga starter påskeferien, og de som skal til fjells kan glede seg over litt nysnø også der i dagene som kommer.

– Kommer man over 400–500 meter over havet så kan det bli 10–15 centimeter i løpet av onsdag og torsdag. Så blir det lettere vær, og det vil bli en god del sol i palmehelga. Etter det får vi et værskifte, og det blir mildere og mer skyer i påskeuka, sier Haga.