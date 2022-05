KRISTIANSAND: – Tildelingen gikk til St1 siden de hadde den høyeste kvaliteten på service- og tjenestetilbudet. St1 kunne også vise til høy grad av trafikksikkerhet i løsningen sin, sier Magne Bye som er leder for grunnerverv og forvalting i Nye Veier.

Anlegget som etableres ved Lohnelierkrysset langs den nye E39 mellom Kristiansand og Mandal, åpnes våren 2023.

Eget parkområde

Anlegget på Lohnelier får foruten ladestasjon og drivstoffpumper også et parkområde, der en tenker seg at yrkessjåfører og andre veifarende kan være fysisk aktive mens de lader bilen eller gjennomfører hviletiden sin.

St1 vil sette av arealer for å kunne tilby energiformer som biogass, hydrogen og lading til tungtransport når markedet er modent for det.

Busser og bobiler

I krysset blir det tilrettelagt for overgang til og fra kollektivtransport med egne tilhørende parkeringsarealer som også har lademuligheter for el-bil. Det blir videreetablert et eget område for bobilparkering og bobiltømming på stasjonen, samt et eget område for parkering av turistbusser.

– Vi i St1 Norge takker Nye Veier for tilliten, og ser fram til å utvikle og bygge en fremtidsrettet energistasjon med god mulighet for hvile og påfyll av energi til kjøretøy og mennesker, sier Retail-direktør Anita Sørlundsengen Retail i St1 Norge.

Prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst består av 19 kilometer firefelts motorvei, fem tunneler, åtte broer og tre motorveikryss. Prosjektet hadde byggestart i 2018 ,og skal åpnes for trafikk høsten 2022.