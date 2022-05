KRISTIANSAND: Flekkerøytunnelen skulle egentlig bli stengt hver natt fra 18. mai og frem til sommerferien.

Fredag 13. mai opplyser Agder fylkeskommune at arbeidene utsettes i tre måneder, og at tunnelen i stedet blir stengt hver natt fra 15. august.

Utsettelsen forklares med lang leveringstid på mye av utstyret som skal skiftes ut i tunnelen.

– Leveringstid på utstyret er for tiden betraktelig mye lenger enn vanlig, opplyser fylkeskommunen i en pressemelding.

Noe av utstyret vet man heller ikke når kommer.

Beklager forvirring

– Vi beklager forvirringen dette har skapt for beboere på Flekkerøy, står det i pressemeldingen.

Fra 15. august blir tunnelen stengt hver natt mellom klokken 22.00 og klokken 05.30. Dette gjelder også lørdager og søndager.

Det blir kolonnekjøring ført an av ledebil for trafikantene, fra landsiden til øya og med retur fra øya. Kolonner med ledebil kjøres følgende tidspunkt:

Klokken 23.00

Klokken 00.30

Klokken 02.30

Rutebusser skal også følge med i kolonnekjøringen.

Ambulanse, brannvesen og politi kan kjøre gjennom tunnelen på kort varsel.

– Vi stenger på natten for å kunne jobbe uforstyrret med oppgradering av elektro- og sikkerhetssystemene. Vi beklager ulempene dette medfører for mange. Hvis vi ikke stenger på natta, vil arbeidet ta lang tid å utføre, opplyser fylkeskommunen.

Evakuering ved brann

Flekkerøytunnelen skal oppgraderes på grunn av et EU-direktiv for alle tunneler over 500 meters lengde, slik at disse beholder godkjenningen.

Ettersom det er tillatt med gang- og sykkeltrafikk i den undersjøiske tunnelen, skal man samtidig lage et ledesystem som sørger for effektiv evakuering av gående og syklende dersom det begynner å brenne.