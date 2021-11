Trebarnsmoren Ann Helen Karlsen (35) fra Lillesand forsvant sporløst i mars 2005. Levningene hennes fortsatt ikke funnet. Retten fant det likevel bevist at den nå 50 år gamle forvaringsdømte mannen drepte Karlsen ved en liten båthavn i Risavika.

Etter å ha sonet minstetiden på ti år i forvaringsdommen (se faktaboks), ble den domfelte 50-åringen prøveløslatt i 2019. Aftenbladet får opplyst at han på ny ble pågrepet av politiet i september i år, og at han siden har sittet varetektsfengslet.

Grunnen er at han skal ha brutt flere av vilkårene i prøveløslatelsen. Dette fremgår av tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Arvid Malde.

Påtalemyndigheten mener at vilkårsbruddene må føre til gjeninnsettelse. Det gjenstår nå fire år av forvaringsdommen.

Flere vilkårsbrudd

Trebarnsmoren Ann Helen Karlsen (35) fra Lillesand forsvant sporløst i mars 2005. Selv om drapet er oppklart, er levningene hennes fortsatt ikke funnet.

Den domfelte 50-åringen, som den gang allerede hadde ett liv på samvittigheten, har hele tiden nektet straffskyld for drapet.

Foto FAMILIEN / POLITIET

Retten fant det likevel bevist utover enhver rimelig tvil at han hadde tatt livet av 35-åringen. Retten mente også at en tidsbestemt fengselsstraff ikke var nok for å verne samfunnet mot domfelte.

Forvaring Forvaring er en strafferettslig særreaksjon som ble innført i det norske rettssystemet i 2002. Forvaring kan bare idømmes tilregnelige lovbrytere. Forvaring kan bare benyttes når en tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet. Forvaring kan bare idømmes dersom vedkommende har begått eller forsøkt å begå en forbrytelse som har krenket andres liv, helse eller frihet. For å kunne dømme en person til forvaring må det foreligge en nærliggende fare for at vedkommende igjen vil begå en alvorlig forbrytelse. Forvaring er, i motsetning til fengselsstraff, tidsubestemt. Retten fastsetter imidlertid alltid en tidsramme som ikke kan overstige 21 år. Når tidsrammen utløper, kan lovbryteren vurderes på nytt. Hvis domstolen konkluderer med at gjentakelsesfaren fremdeles er til stede, kan tidsrammen forlenges med inntil fem år om gangen. Det er ingen øvre grense for hvor mange ganger domstolen kan forlenge tidsrammen. Videre fastsetter retten i de fleste forvaringsdommene en minstetid, som ikke kan overstige 10 år. Minstetiden har betydning for når den forvaringsdømte kan få prøvet spørsmålet om prøveløslatelse.

Flere vilkår ble satt da 50-åringen ble løslatt i 2019. Blant annet pliktet domfelte å motta oppfølging av kriminalomsorgen. Han pliktet videre å overholde kriminalomsorgens bestemmelser om bosted, og å oppholde seg i boligen mellom klokken 23.00 og 06.00.

Et annet av vilkårene var at domfelte pliktet å holde seg rusfri.

Det er disse vilkårene 50-åringen har brutt.

– Ikke alvorlig nok

I tiltalen skriver Malde at domfelte «har alvorlig og gjentatt brudd de ovennevnte vilkår ved at han ved flere anledninger har brukt narkotika som amfetamin, ecstasy og hasj.» Påtalemyndigheten mener at han ruset seg senest kort tid før pågripelsen i september.

Videre skriver Malde at 50-åringen ved flere anledninger har unnlatt å møte opp til avtaler med kriminalomsorgen, og også at han har brutt påbudet om når han skal være i leiligheten sin.

– Min klient har brutt enkelte vilkår. Han har ikke brutt vilkåret om å holde seg borte fra Rogaland. Han har ikke kontaktet hovedvitnet i drapssaken, sier domfeltes forsvarer, advokat Anders Westeng, til Aftenbladet. Foto Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson

Domfeltes forsvarer, advokat Anders Westeng, sier til Aftenbladet at hans klient erkjenner vilkårsbrudd.

– Det er uomtvistet. Vilkårsbruddene gjelder innetid, edruelighet og for ikke å ha møtt opp til avtaler. Min klient gjør gjeldende at disse vilkårsbruddene ikke er alvorlige nok for å danne grunnlag for gjeninnsettelse, sier Westeng.

Har ikke brutt kontaktforbud

Et annet vilkår for 50-åringens prøveløslatelse var at han ikke fikk oppholde seg i Rogaland. Han er ilagt forbud mot å oppsøke sin ekskone – en kvinne som så drapet på Ann Helen Karlsen. Denne kvinnen er bosatt i Rogaland.

– Min klient har ikke brutt dette vilkåret, understreker Westeng.

Aftenbladet møtte hovedvitnet da det ble klart at 50-åringen skulle løslates. Den gangen ga hun uttrykk for frykt for at eksmannen ville hevne seg på henne.

I retten forklarte hovedvitnet at domfelte, hun selv og Karlsen gikk til en liten båthavn i Risavika, og at det var her drapet skjedde.

En marsnatt i 2005 ble Ann Helen Karlsen drept foran øynene til denne kvinnen. Mer enn 14 år senere snudde den brutale ugjerningen igjen livet på hodet for henne og hennes nærmeste, da drapsmannen ble prøveløslatt. Foto Jan Inge Haga

Retten fant det bevist at 50-åringen her slo og kvalte den 35 år gamle sørlandskvinnen foran øynene på vitnet.

Deretter fikk han sin daværende samboer til å stå vakt ved liket mens han hentet båten sin. Så kjørte de to ut på sjøen for å dumpe kroppen til Karlsen på dypet. Festet til et betongelement forsvant 35-åringen i dypet for alltid.