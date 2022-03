KRISTIANSAND: Torsdag kveld var flere ansatte fra Kristiansand kommune synlige langs Vestre Strandgate, samt i tilhørende sidegater, i Kvadraturen i Kristiansand.

Forbipasserende stusset på hva som foregikk, da mannskapene lirket opp kummer, plasserte seg i ring rundt kummene og kikket ned i dem.

Trafikkdirigenter dirigerte trafikken, for å sørge for at mannskapene var trygge mens de utførte undersøkelsene sine.

Overlevering

Det ble sjekket om kummene var rene og om det ikke var lekkasjer. Foto: Tormod Flem Vegge

Kjell Einar Liane, fag- og driftsleder for ledningsnettet i Kristiansand kommune, hadde følgende forklaring på hva som foregikk:

– Nå skal jeg og min avdeling overta driften for avløpsrørene, sier han.

– Fra hvem?

– Fra anleggsavdelingen.

– Hva gjør dere?

– Vi åpner kummene, sjekker at de er rene og at det ikke er lekkasje inn i dem.

40 kummer

Trafikkdirigenter sørger for at sikkerheten til de som undersøkte kummene. Bildet er fra Vestre Strandgate. Foto: Tormod Flem Vegge

Kristoffer Haugland, prosjektingeniør i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune, opplyser at det er hans avdeling som overleverer prosjektet til Lianes avdeling.

Haugland forteller at det skjer i form av en befaring, som omfatter undersøker av rundt 40 kummer langs Vestre Strandgate.

De 40 kummene er en del av et graveprosjekt til i overkant av 30 millioner kroner, ifølge Haugland.

Gravingen har foregått fra området ved Color Line-bygget, oppover Vestre Strandgate og i deler av Tordenskjolds gate.

Vann- og avløpsrør har blitt byttet ut, og det har blitt lagt ned ulike kabler i bakken.

Torsdag kveld ble det oppdaget lekkasjer i noen av de undersøkte kummene.

– Foreløpig er det oppdaget lekkasje i to kummer. Det renner vann inn i noen støpte skjøter, sa Haugland da Fædrelandsvennen var på stedet.

Da var over 20 av de rundt 40 kummene sjekket.