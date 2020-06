Vil flytte skoleklasser ut av byen: – Ansvarsløst av politikerne

Politikerne har gått inn for å utvide tilbudet for bygg- og anleggsteknikk til to nye skoler. Nå advarer byggnæringa om at det kan gå utover fremtidens lærlinger.

