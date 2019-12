Tonjes ektemann løy om hvor han kom fra. Derfor får han ikke besøke henne og sønnene

Khaled Baaram fra Jemen har fått varig innreiseforbud fordi han sa han var fra Somalia og oppga et annet etternavn. Nå håper kona, venndølen Tonje Hagen, at Utlendingsnemnda opphever forbudet slik at han kan besøke henne og deres to sønner.