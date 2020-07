Facebook-sjefen: Har fjernet poster løpende på Sørlandsnyhetene, men lar nazi-beskyldninger stå

– Folk skal ikke spørre oss om lov før de poster noe på våre plattformer. Vi ønsker ikke å ha en redaktørrolle, sier Rune Paulseth, sjef for Facebook Norge. Foto: Eskil Wie Furunes

Innlegg på Sørlandsnyhetene som beskylder enkeltpersoner for å være nazister, bryter ikke med Facebooks retningslinjer. Men sjef for Facebook i Norge, Rune Paulseth, sier de har fjernet et ikke angitt antall poster og innlegg på den omstridte siden.

