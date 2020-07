Allerede stappfulle gjestehavner forbereder seg på storinnrykk Allerede fulle gjestehavner på Sørlandet gjør seg klare til å håndtere storinnrykk av båter før det som er ventet å bli en av sommerens travleste helger.

AGDER: – Vi avviser ikke noen, selv om det blir fullt. Det er begrenset med båtplasser, men folk får heller ligge flere i bredden, sier Kjell Anders Kløve Olsen, som er leder i Kristiansand gjestehavn.

Både i Kristiansand og i de andre gjestehavnene på Sørlandet merker de godt at det er mange som tar årets sommerferie i båt.

– Vi forventer et stort trøkk fra fredag, når hovedsesongen begynner. Veldig mange reiser på Norgesferie i år, og båtsalget har skutt i været, fortsetter Olsen.

Situasjonen med økt fokus på smittevern som følge av korona, gjør at de har iverksatt flere tiltak.

– For å forhindre smitte, vasker og desinfiserer vi toalettanlegg ekstra mye. Det er også kun betalende båtgjester som får tilgang til gjestehavnsfasilitetene, påpeker havnesjefen.

I hele fjor var det 4100 besøkende i Kristiansand gjestehavn. Olsen forventer at tallet blir høyere i denne sesongen.

– Så langt i år har vi hatt 1526 overnattingsgjester, men jeg tror det kommer mange flere når høysesongen starter til helga, sier han.

Lederen av gjestehavna tror ikke båtfolket lar seg skremme bort selv om juli fram til nå til dels har vært preget av ruskevær. I stedet tror han flere vil tilbringe mer tid i havnene.

Dette merket de godt i Lillesand i starten av uka. Kraftig vind over hele Sørlandet førte til stor pågang, spesielt fra Østlandet og Vestlandet.

Når Fædrelandsvennen besøker den populære havna ligger båtene tett- i tett ved alle gjestebryggene. Arve Wathne fra Stavanger er en av dem som likevel har greid å finne en ledig plass.

– Jeg må jo innrømme at jeg blir litt stressa med så mye vind når jeg skal legge til kai i en stappfull havn, sier Arve Wathne.

Han har nettopp fortøyd båten sin til brygga og er i ferd med å hjelpe venneparet Torbjørg og Ivar Steinvik med å legge sin båt inntil Wathnes båt. Det var nemlig ikke mange fortøyningsplasser å velge mellom da de kom til byen.

Han forteller at familien har feriert til sjøs siden onsdag i forrige uke.

Prøver å gjøre plass til alle

Havnevert Helene Engehagen har hendene fulle med å ta imot sommergjestene som kommer sjøveien.

– Det er rimelig stappa her nå, men vi prøver å gjøre plass til alle, sier havnevert Helene Engehagen. Også hun merker godt at fellesferien akkurat har starta.

– Med den kraftige vinden som har vært, er det enda flere som vil til havn. Telefonen ringer i ett sett, men her er det førstemann til mølla som gjelder, sier Engehagen.

Også i Lillesand har de gjort ekstra tiltak for å forebygge koronasmitte. Engehagen forteller at de vasker oftere og mer nå som det er risiko for at turister drar med seg smitte.

Beredskapssjef i Lillesand kommune, Geir Jenssen slår fast at det er en risiko når så mange besøker byen samtidig.

– Samtidig lever vi i et åpent samfunn, og man må akseptere at folk kommer. Det viktigste er at folk tar ansvar for egen situasjon, og ikke kommer om de har noen symptomer, sier han.

– Vi har ansatte som patruljerer og passer på at folk følger reglene. Blant annet har vi ansatt to unge koronaverter, så jeg er trygg på at det går greit, sier beredskapssjefen.

– Det har vært fullt hver kveld den siste uka, sier Jens Otto Dolva i Grimstad gjestehavn. I utgangspunktet skal de ha plass til rundt 180 gjester, men Dolva understreker at store båter opptar mye plass, og at de derfor i praksis bare har plass til rundt 100.

I Mandal har de også hatt stor pågang.

– Gjestehavna har vært veldig godt besøkt de siste dagene. De som var ute på kysten, kom inn til havna – og de som allerede var i havna, ble værende, sier Olav Neset i Mandal havn.

Kristine Hansen i Farsund melder at det har vært ganske fullt i gjestehavna der.

– Mange har vært værfaste på Lista havn, så her har det vært fullt belegg, sier hun.

Også Martin Kollstrand rapporterer at det har vært nærmest helt fullt i Arendal den siste uka.

– Da uværet kom var det mange som trakk inn til havn, sier han.

Forrige helg blåste det opp mot 19 meter i sekundet, og båteiere ble oppfordret til å holde seg i havnene.

Familien Kaald Wathne tok hensyn til været og reiste en dag før planlagt.

– Vi er vant til vestlandsvær, så vi lar oss ikke stoppe av regn og vind. Men vi måtte reise en dag tidligere fra Stavanger, forteller Arve Wathne. Han legger til at de fant et lunt sted i Blindleia da uværet meldte sin ankomst.

Det er ikke første gang familien besøker Lillesand. Hver sommer i ni år har familien reist på båtferie, og de legger ikke skjul på hvorfor.

– Det er fantastisk på sjøen. Friheten man har med båt gjør at vi kan gjøre som vi vil og dra dit vi vil. Har man en hytte, så drar man gjerne på den når man har fri, sier Wathne.

– Når det er dårlig vær spiller vi mye spill inni båten. Ellers liker jeg å bade og dra på shopping, sier Benedikte (11).

Tvillingene Ulrikke og Mathilde Kaald-Wathne (5) er ikke redde for vinden.

– Det er ikke skummelt. Vi pleier å gå inn i båten og leke med hester og barbie, forteller Ulrikke.

Også familien Hjort-Johansen fra Oslo var ute i båt i helga. De har hytte i Lillesand, og bruker båten til å komme seg rundt i nærområdet.

– Man finner ikke en bedre plass enn Lillesand – uansett vær, understreker Ole Bjørn Hjort-Johansen.

De er innom hytta i Lillesand før de drar videre oppover kysten.

