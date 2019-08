Nytt avhør av Philip Manshaus lørdag

Manshaus ble avhørt for første gang fredag, og da erkjente han de faktiske forhold, men han nekter fortsatt straffskyld.

Fredagens avhør varte i fire og en halv time, og ifølge politiet avga han en detaljert forklaring.

– Han har forklart seg detaljert om motivet for å utføre handlingene og også om de to åstedene. Han har gitt oss viktige detaljer i vår etterforskning, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sent fredag kveld.

Oslo politidistrikt opplyser at Kraby kommer til å møte pressen når lørdagens avhør er avsluttet.

Ifølge Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, var klienten hennes samarbeidsvillig under fredagens avhør. 21-åringen ville først ikke forklare seg for politiet, men han snudde torsdag ettermiddag.

– Det har ikke vært noen endring i hans stillingtagen til skyldspørsmålet, sa Fries fredag kveld.

– Så du sier at han nekter straffskyld?

– Ja. Han erkjenner de faktiske forholdene som han er siktet for, sa hun.

Manshaus er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Bærumsmannen er siktet for å ha angrepet Al-Noor-moskeen, hvor han sist lørdag gikk inn og løsnet skudd. Politiet og Fries bekrefter at Manshaus erkjenner de faktiske forhold både når det gjelder moskéangrepet og drapet på stesøsteren.