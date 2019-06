Norsk sirkusbransje kjemper for overlevelse

Are Arnardo og Jan Ketil Smørdal, direktørene for Cirkus Arnardo og Cirkus Agora, skal onsdag møte stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp).

De to sirkusene sliter begge med økonomien, og er de siste gjenlevende sirkusene i Norge. Merano og Zorba har måttet legge ned driften av mangel på inntekter.

– Det er positivt at vi endelig kan stå sammen om de utfordringer vi i dag møter, og vi er glade for at Silje Hjemdal har takket ja til å møte oss, sier Arnardo.

Smørdal er enig, og understreker at tradisjonelt sirkus står i fare for å forsvinne.

– Jeg setter stor pris på at Arnardo og Agora har funnet sammen, og kan fronte de utfordringene norsk sirkus står overfor. Det haster med å få på plass løsninger. Tradisjonelt sirkus er den eneste kunstformen som ikke mottar noen form for offentlig støtte i Norge, og vi mener våre krav er svært nøkterne, sier Smørdal.

Under møtet på Stortinget vil de hovedsakelig be om lettelse på avgifter for å kunne bedre situasjonen på kort sikt. De trekker blant annet fram utfordringer som økte kostnader til bompenger og ferger, økte drivstoffkostnader – og lang saksbehandlingstid for artister og arbeidere i UDI.