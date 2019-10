To år etter drapet på Sørlands­senteret: Sykehuset fortsatt for dårlig på volds­risiko

Over to år etter knivstikkingene på Sørlandssenteret har sykehuset et «betydelig forbedringspotensial» i kartlegging av voldsrisiko hos unge, krevende pasienter. Kun i fire av 17 kontrollerte saker var dette godt nok.