Bydelsråd vil ha pause i veiarbeid: – Savner en plan B

Fredag stenges Sømsveien for å klargjøre ei rampe for E 18-trafikk i forbindelse med oppgraderingen av Haumyrheitunnelen. Bydelsrådet i Randesund vil at det etter hvert tas pause i tunnelarbeidet som snart starter opp.

