Nye råd om hytteturer: Ikke belast hyttekommunen

Etter at myndighetene har lettet på hytteforbudet, kommer de nå med nye råd om reiser til de samme hyttene. Ta gjerne med mat hjemmefra, lyder ett av rådene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) orienterer pressen om håndteringen av koronasituasjonen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Selv om vi åpner opp, går vi ikke tilbake til det gamle. Vi gjør gamle ting på nye måter. Det er lov å reise på hytta, men på mer forsiktige måter, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen om koronasituasjonen tirsdag.

Helseministeren sa at rådet om å redusere fritidsreiser gjelder selv om hytteforbudet er opphevet.

– Dette er ikke slutten på det vi har vært igjennom. Dette er i beste fall slutten på begynnelsen, sa han.

Vær med familiemedlemmer

Folkehelseinstituttet (FHI) råder folk til å reise til hytter hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet. Da minsker faren for smittespredning.

– Unngå rundreiser, og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder, heter det i en pressemelding fra FHI.

Unngå butikken

Helseministeren ber hyttefolk om å unngå å handle på butikken om man kan, og heller ta med seg varer hjemmefra.

Austrheim kommune i Vestland ønsker imidlertid at flest mulig handler lokalt.

– Men det forutsetter selvfølgelig at smittevernregler overholdes, sier ordfører Per Lerøy (Ap) til Bergens Tidende.

I Voss er det 3.448 hytter. Kommunen ønsker ikke å få hyttefolket hit ennå.

– Nei, det offisielle rådet er å unngå unødvendige fritidsreiser. Det er det som gjelder. Vi støtter oss på det, og det er ikke noe nytt sånn sett. Den eneste endringen er at man ikke får bot og straff, sier ordfører Hans-Erik Ringkjøb (Ap).

Frykter opphopning

Heller ikke ordfører Petter Rukke i Hol anbefaler hyttefolk å ta turen nå.

– Men det er opp til hver enkelt å finne ut om det er en nødvendig reise, og det kan være årsaker til at man drar på hytta, sier han.

Han håper flere reisende ikke fører til opphopning i butikkene.

– Vi håper de handler her, for vi må åpne opp samfunnet vårt. Men de må handle i puljer, sier Rukke til BT.

Ikke kontakt kommunen

Helseministeren oppfordrer hytteeiere om å sjekke hyttekommunens nettsider for å sjekke om det er lokale restriksjoner.

Man bør ikke ringe eller sende epost og forvente at kommunen skal bruke tid på å svare på dette og bør heller ikke å ta kontakt med kommunen for å be om unntak fra restriksjoner, ifølge Høie.

Han oppfordret også folk om å holde seg unna turer som gjør at man kan få behov for hjelp fra redningstjenester eller helsevesen.

Fakta om råd om fritidsreiser

Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april:

* Er du syk, skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.

* Du skal heller ikke reise på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt husstandsmedlem.

* Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.

* Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

* Unngå kollektivtransport når det er mulig.

* Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.

* Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.

* Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forhold deg til disse.

