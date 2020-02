Store snømengder ventes i Telemark og Agder

Fra lørdag morgen til søndag morgen ventes det mellom 15 og 35 cm med snø i Agder og Telemark. Oransje farevarsel er utstedt i området.

Fra lørdag morgen til søndag morgen ventes det mellom 15 og 35 cm med snø i Agder og Telemark. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Det skriver Meteorologisk institutt.

Under hundre meter over havet er det ventet at mye av nedbøren kommer som regn.

I Vestfold, Viken og Oslo og Dalane i Rogaland er det også utstedt farevarsel, men av gul kategori. I disse områdene er det ventet henholdsvis opptil 15 og 20 centimeter med snø i løpet av helga.