Advarer mot mye tung snø lørdag

Fra lørdag morgen til søndag morgen ventes det mellom 15 og 35 cm med snø i Agder og Telemark. Det er sendt ut oransje farevarsel i området.

AGDER: – Både Sørlandsbanen og E 18 og E 39 ligger utsatt til, og det kan bli trafikale problemer. Det positive er vel at det ikke er så stor trafikk på veiene på lørdager, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Tung og våt snø kan ifølge Kristian Gislefoss også øke faren for trefall og eventuelle strømbrudd. I fjellet vil det kunne blåse kuling, noe som også der vil kunne gi vanskelige kjøreforhold.

Regn ved kysten

Under hundre meter over havet og helt ute ved kysten er det ventet at mye av nedbøren kommer som regn.

Kristian Gislefoss sier det er vanskelig å si hvor nedbøren vil komme som snø. I Vennesla kan det for eksempel bli både snø og sludd, men for eksempel i Evje vil nedbøren garantert komme som snø.

– Det vil snø fra tidlig lørdag morgen til søndag morgen, og nok mest på lørdag ettermiddag og kveld. Det ser ut til å lette litt søndag formiddag, men så vil det igjen komme mer nedbør i landsdelen, sier Kristian Gislefoss.

Litt mildere søndag

Søndag ettermiddag vil det bli noe mildere i Agder, men neppe mer enn at mye av snøen vil bli liggende.

I Vestfold, Viken og Oslo og Dalane i Rogaland er det også utstedt farevarsel, men av gul kategori. I disse områdene er det ventet henholdsvis opptil 15 og 20 centimeter med snø i løpet av helga.