NRK fornyer partilederdebatten – lar publikum få bestemme

Mandag starter høstens valgkamp for alvor med NRKs partilederdebatt under Arendalsuka.

Kanalen prøver i år ut flere endringer i det tradisjonelle debattformatet. For første gang får seerne lov til å stemme fram hvilke tema partilederne skal debattere.

En annen ny vri er at partilederne selv kan få velge hvem de vil duellere med. Først helt opp til duellen blir temaet og duellanten kjent.

– Det vil bli en øvelse i kvikkhet og retorisk kløkt. Her gjelder det å svare så spontant og godt for seg som mulig, sier programleder Fredrik Solvang til NTB.

Håper å lokke yngre seere

Alle partiene har fått velge seg ut to ønsketema. Disse kan seerne stemme over på nrk.no fra fredag og helt fram til debatten starter kl. 21.40 mandag kveld.

Seerne får for eksempel avgjøre om Ap-leder Jonas Gahr Støre skal få debattere gratis skolemat eller kommersielle aktører i velferden, og om KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skal få diskutere valgfrihet for familiene eller kristne verdier.

– Jeg synes temaene partiene velger, avslører flere ting. Som velger kan man ut fra dette se hva som er aller viktigst for partiene. For partiene gir det en pekepinn på hva velgerne er opptatt av, sier Solvang.

Det er Ap, Venstre, KrF og Rødt som får duellere på et av sine temaer mandag. De andre partiene må vente til NRKs neste partilederdebatt, som arrangeres i Trondheim dagen før valget 9. september.

Solvang sier NRK håper mer spontanitet og involvering av publikum vil bidra til å lokke flere yngre seere til debatten.

Bompengepartiet får delta

For første gang avholdes debatten utendørs – i Barbu Park i Arendal sentrum. NRK har også mot normalt åpnet for at et parti som ikke sitter på Stortinget, får delta i debatten ved å la Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) være med.

NRK gjør i år et unntak for fordi FNB ligger an til å komme inn i flere kommunestyrer og fordi bompenger er blitt en viktig valgkampsak, har programdirektør Kyrre Nakkim tidligere uttalt.

Det er partiets førstekandidat i Bergen, Trym Aafløy, som skal representere partiet i debatten. Aafløy får imidlertid bare delta i bolken som skal omhandle bompenger.

Solvang sier debatten også vil ha flere temaer som går tett på viktige problemstillinger i Kommune-Norge.

Arendalsuka vokser stadig

Partilederdebatten er hovedarrangementet under Arendalsuka, som i år arrangeres for åttende gang.

Det partipolitisk uavhengige stevnet samler hvert år det som kan krype og gå av norske politikere, organisasjonsfolk, samfunnstopper, lobbyister og politiske journalister.

Arrangementet setter i år ny rekord med over 1.200 arrangementer og over 500 deltakende organisasjoner, bedrifter og andre aktører, forteller leder av programkomiteen, Øystein Djupedal.

Arrangørene venter over 100.000 besøkende til den lille sørlandsbyen i løpet av uka.

Djupedal mener årets hovedprogram er det beste Arendalsuka noen gang har hatt og trekker fram debatter om bompenger, gjengkriminalitet og om det internasjonale samarbeidet har spilt fallitt som høydepunkt.

– Det blir også en spennende samtale mellom Gro Harlem Brundtland og Nelson Mandelas enke Graca Machel torsdag, og kulturprogrammet er større enn noen gang tidligere, forteller han.