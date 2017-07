Pågrep mann i væpnet aksjon

VENNESLA: Klokka 12.25 rykket politiet ut til Hunsøya med bevæpnede patruljer etter melding om en trusselsituasjon.

– Mannen skal ha viftet med en pistol mot tilfeldige forbipasserende. Da vi ankom var han forsvunnet fra stedet, men ble senere påtruffet hjemme hos seg selv, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt.

Politiet har foreløpig ikke funnet våpenet mannen skal ha viftet med.

– Han hevder selv at det bare var telefonen, sier Klausen.

Mannen er siktet for ulovlig våpenbesittelse og truende adferd. Klausen opplyser at venndølen er transportert til legevakta for en psykiatrisk vurdering. Det vil også bli tatt en utvidet blodprøve av ham.

Ifølge Klausen er mannen kjent for politiet fra tidligere.