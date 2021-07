VENNESLA: Sju personer måtte evakueres da det begynte å brenne i et søppelhus i Døblebakken i Vennesla natt til mandag.

Nødetatene ble varslet om brannen klokka 02.40.

Søppelhuset ligger like ved et kommunalt bofellesskap for personer med psykiske lidelser. Bofellesskapet består av seks leiligheter og er døgnbemannet.

– Det gikk heldigvis bra. Det var nattevakt på jobb og alle ble raskt evakuert til et nabobygg. Brannvesenet fikk kontroll og det gikk ikke lang tid før beboerne kunne komme tilbake, sier enhetsleder for livsmestring, Jannicke Aasheim, til Fædrelandsvennen.

Bilder Vennesla Tidende har publisert viser at kledningen på søppelbua ble skadet, men brannen spredte seg ikke til bofellesskapet like ved.

En person siktet

Politiet opplyser at det er mistanke om at brannen er påsatt. En person ble pågrepet like ved åstedet.

Påtaleansvarlig jurist i Agder-politiet, Maria Ingebrigtsen, opplyser at vedkommende er siktet etter straffelovens paragraf 355, som innebærer fremkalling av fare som «lett kan medføre tap av menneskeliv».

Strafferammen er fengsel fra to til 15 års fengsel.

– Siktede er ikke avhørt, sier Ingebrigtsen til Fædrelandsvennen.

Det er foreløpig ukjent hvordan vedkommende stiller seg til siktelsen.

Ikke mistenkt for innbrudd

Ingebrigtsen ønsker ikke å opplyse om det er en mann eller kvinne som er pågrepet.

– Det er av hensyn til etterforskningen, sier Ingebrigtsen.

Hun vil heller ikke kommentere om siktede er kjent for politiet i forbindelse med tidligere straffesaker.

Natt til mandag ble det meldt om innbrudd flere steder i Vennesla.

– Per nå er det ingenting som tyder på at siktede kan knyttes til andre straffbare forhold, sier Ingebrigtsen.

Vet du noe om hendelsen? Tips oss på tips@fvn.no.