Røykut­vikling i bolig

Ble meldt om «en del» røykutvikling.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

ARENDAL: Klokka 22.46 søndag fikk politiet inn melding om røykutvikling i et hus i Heidalen i Arendal.

«Det viser seg å være røykutvikling i en varmtvannsbereder. Brann og politi er på stedet . En del røykutvikling», skrev politiet på Twitter klokka 22.56.

Politiet opplyste at alle hadde kommet seg ut, og at ingen i huset har vært utsatt for røyk.

«Brent litt på ett bad, kontroll på stedet», opplyste 110-sentralen klokka 23.04.

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Arild Sandvik arild.sandvik@fvn.no