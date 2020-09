Fritidsbåt med to personer grunn­støtte

To personer var om bord. Redningskøyta hjalp til med å få båten av skjæret.

Publisert:

GRIMSTAD: Tirsdag klokka 18.06 meldte HRS Sør-Norge at en fritidsbåt hadde grunnstøtt ved Moyodden i Grimstad.

Det ble meldt at to personer var om bord. Redningsskøyta Inge Steensland dro til stedet for å bistå.

– Vi var raskt på stedet og fikk dratt båten av skjæret. Vi sjekket at det ikke var noen vanninntrengning. Deretter kunne båten dra av gårde for egen maskin, sier Torjus Sundsdal, skipsfører på RS Inge Steensland.

