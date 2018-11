Eksplosjon av saker med ulovlig importerte våpen

AGDER: I en pressemelding melder Agder politidistrikt at de siden september i år har registrert 78 saker knyttet til innførsel av voldsprodukter mot fire slike saker i hele fjor.

– Politiet er bekymret for at disse produktene skal ende opp i kriminelle miljøer, og at de skal bli brukt i voldssammenheng. Politiet har gjort beslag av slike gjenstander i straffesaker. Vi har også sett at de har blitt anvendt i alvorlige voldshendelser, sier leder av Felles straffesaksinntak (FSI) hos politiet i Agder, Unn Hege Sørensen.

Voldsproduktene det er snakk om kan være elektrosjokkvåpen, pepperspray, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, kastestjerner og mer.

POLITIET

Tatt på Gardermoen

Til Fædrelandsvennen sier Sørensen at våpnene i all hovedsak blir avdekket av Tollvesenet på Gardermoen og anmeldt til politiet.

– Mange av disse gjenstandene er ulike typer kniver. Springkniver er ulovlige både å inneha og importere, sier Sørensen.

Mye blir importert fra Asia. Sørensen tror det også finnes dem som ikke er klar over at dette er ulovlig.

– Ved innførsel av gjenstander som faller inn under definisjonen av voldsprodukter kan det ilegges forelegg på mellom 7.000 og 10.000 kroner. Politiet vurderer hver sak individuelt, sier Sørensen.

POLITIET

Til avhør

Når politiet har identifisert hvem som har bestilt våpnene, blir de kalt inn til avhør.

– De fleste sakene fra i år er ikke avgjort enda, sier Sørensen.

Politiet melder at det hovedsakelig er menn i alderen 15–40 år som bestiller slike gjenstander.