Bestilte på Facebook – hentet og betalte på parkeringsplass

KRISTIANSAND: – Jeg synes dette virker eksklusivt. Kona elsker kjøtt fra sau, smiler Jan Willy Ramse.

Han har nettopp hentet en ladning pinnekjøtt fra frittgående sauer – bestilt på Facebook og hentet og betalt på parkeringsplassen til Hageland på Oddernes i Kristiansand.

Torsdag kveld vrimlet det av folk på parkeringsplassen. De fleste var kunder som hentet lokalproduserte varer fra mellom 15 og 20 matprodusenter.

– Solgte for 20.000 kroner

Tormod Flem Vegge

Kundene hentet matvarene de hadde bestilt via det som kalles REKO-ringen Kristiansand.

Hobbybonde Hans Petter Gilje fra Grimstad var med på å starte opp det som er en Facebook-gruppe i begynnelsen av november. Matbestillinger postes i kommentarfeltene.

– Dette er et konsept som startet i Finland for noen år siden. Så har konseptet spredt seg til Sverige og videre til Norge. Det er nå cirka 30 såkalte REKO-ringer i Norge, forklarer Gilje, som blant annet solgte burgere, biffer og kraftbein for rundt 20.000 kroner til cirka 30 kunder denne kvelden.

VM-vinner

Tormod Flem Vegge

Blant andre Jørn Martinsen, bonde fra Tjamsland Gård i Birkenes, var på plass med oster fra ysteriet sitt. Oster som bedriften nylig vant VM-gull og VM-sølv med under oste-VM i Bergen.

– Vi har fått rundt 54 bestillinger, forteller han.

Karen Elisabeth Leithe Abrahamsen, mannen hennes Audun Abrahamsen og dattera Mari (8) fra Søgne solgte egenprodusert pinnekjøtt fra frittgående sauer.

Tormod Flem Vegge

– Dette er så gøy. Dette er en kjempegod idé. Det er fint å komme sammen på denne måten, sier Karen Elisabeth Leithe Abrahamsen om konseptet som utspant seg på parkeringsplassen på Oddernes.

– Det er jo nesten som å handle på nett og gå på posten og hente varene, poengterer hun.

Laks fra Hægebostad

Tormod Flem Vegge

Ann Kristin Nøstevold, dattera hennes Mariell (10) og Nøstvolds mor Åse Gjelden solgte røkt laks fra Lygna Sjømat i Hægebostad. De hadde mottatt rundt 20 bestillinger på Facebook.

– Jeg synes dette har vært helt fantastisk, skikkelig artig, og så har vi møtt så mange blide og koselige folk, påpeker Nøstevold.

Får 100 prosent av salgssummen

REKO-ringene er et konsept utviklet i forbindelse med Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig. REKO står for «rettferdig konsum». Produsentene får 100 prosent av salgssummen, fordi det ikke er noen mellomledd.

– Det beste med dette er jo at maten er kortreist. Noen synes jo det er greit å støtte lokale produsenter, slik at ikke verdiskapningen forsvinner ut av regionen – til de såkalte matbaronene, sier Hans Petter Gilje.

Grupper for Lyngdal og Arendal

Tormod Flem Vegge

Torsdag var det den aller første vareleveringen etter at REKO-ringen i Kristiansand ble opprettet.

– Det er også opprettet grupper i Lyngdal og Arendal. Dette er et kjempeflott konsept, og det selges varer som poteter, kjøtt, bær, saft og syltetøy, opplyser May-Brit Borgi Olsen, fylkessekretærer i Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag.

– Hva er fordelen med konseptet?

– Dette er ferske varer kommer rett fra produsentene. En bonde kan eksempelvis sende en sau til slakteriet, få den i retur og levere den rett til kunden. Dette er kjempebra. Jeg tror dette konseptet kommer til å bli stort, sier Olsen.