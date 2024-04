– Det var veldig skummelt, og jeg begynte å gråte masse.

Dette forteller Anabel Kristiansen til Grimstad Adressetidende tirsdag kveld. Vi treffer henne på busstoppet midt på Omresletta i Grimstad. Da har det gått noen timer siden hun og venninna hadde en svært skremmende og ekkel opplevelse her.

For tirsdag morgen, i det de var på vei til skolen, skjedde det dramatiske.

Holdt til her: Det var på dette jordet, på andre siden av veien for busstoppet, at tiuren holdt til. Foto: Kjetil Karlsen

Skremmende: Anabel Kristiansen (10) og venninna fikk en annerledes start på skoledagen tirsdag da Anabel ble angrepet av en våryr tiur. Det skjedde på dette busstoppet midt på Omresletta. Foto: Kjetil Karlsen

Ble angrepet

– Jeg og venninna mi sto her på busstoppet og lekte litt mens vi ventet på taxien som kjører oss til skolen herfra. Da så vi plutselig en fugl lang borte på jordet rett overfor veien her. Jeg trodde det var en høne, og sa «Komme da, komme da» og lokket på den. Da kom den plutselig midt imot oss. Da løp venninna mi vekk, mens jeg sto og ventet på at den skulle komme. Så kom den og flakset noe voldsomt med vingene. Den gjorde seg stor og løp etter meg i full fart. Da løp jeg vekk, men den fortsatte bare å løpe etter meg. Da satte jeg meg ned på bakken og prøvde å slå og sparke den bort, men da satte den seg bare oppå meg og flakset masse med vingene, forteller Anabel.

– Hakket den også på deg med nebbet sitt?

– Ja, det var akkurat det den gjorde. Og selv om jeg prøvde å slå den vekk, ville den ikke gå vekk, forteller hun.

– Var det vondt, og ble du skadet?

– Ja, det var litt vondt, men jeg ble ikke så veldig skadet. Jeg fikk bare et lite skrap i ansiktet, forteller hun.

Var her: Slik så det ut da tiuren spankulerte rundt på jordet. Foto: Anabel Kristiansen

Kommet over: Og her hadde tiuren kommet over veien. Foto: Anabel Kristiansen

Hentet hjelp

Og mens Anabel lå nede på bakken og kjempet med tiuren oppå seg, hadde venninna løpt på veien inn mot Homborsund og prøvd å stoppe noen biler for å få hjelp. Da kom det to voksne som fikk jaget den våryre tiuren inn i skogen og fikk tatt seg av Anabel.

Da Anabel så fuglen først, skjønte ikke først at det var en tiur, men hun fikk høre det av de to voksne. Hun fikk også tatt både video og bilder av fuglen før den angrep henne.

– Det var veldig ekkelt det som skjedde. Og den var veldig tung, sier hun.

Prøvde å få den vekk: Slik lå Anabel Kristiansen, med tiuren oppå seg, da hun prøvde å vifte med armene og sparke med beina for å få tiuren vekk, men den satt bare oppå henne og hakket henne i stedet med nebbet. Foto: Kjetil Karlsen

– Var aggressiv mot meg også

Pappa Michal Kristiansen forteller at det var en meget skremt og redd jente som ringte til ham da hun var kommet fram på skolen. Skolen fortalte også at hun var ganske oppskaket da hun hadde kommet på skolen. For å forsikre seg om at den ikke gikk til angrep på dattera etter skolen, kjørte han ut dit og hentet henne med bil. På vei tilbake stoppet de ved jordet der tiuren hadde angrepet for å se om den fortsatt var der, og det var den.

– Jeg fikk da ut av bilen og mot den for å se om den var aggressiv, og det var den. Den slo ut med vingene mot meg også, og løp rett mot meg i full fart. Den løp nesten fortere enn meg, men jeg fikk kastet meg inn i bilen igjen, forteller han til Adressa.

Dette kan du se i videoen under.

– Har dere vært borte i noe lignende tidligere?

– Nei, aldri. Jeg har aldri sett en tiur før heller, sier pappa.

Ble skutt: Leder av Grimstad kommunes fallviltgruppe, Harald Nysæter, rykket tirsdag ut til Omresletta for å skyte den våryre tiuren. Foto: Kjetil Karlsen

Trist: Anabel Kristiansen synes det var litt trist også at tiuren ble skutt. Foto: Kjetil Karlsen

Får fred: Men pappa Michal Kristiansen synes det var greit at tiuren ble skutt og at den ikke kan plage dattera Anabel mer. Foto: Kjetil Karlsen

Ble skutt

De var begge spente og nervøse for hva som ville skje med tiuren og om den ville fortsette å være på jorde og angripe Anabel når hun skal gå på skolen på onsdag også. Pappa var senere i kontakt med viltnemnda, eller fallviltgruppa til Grimstad kommune, og da Adressa kom ut til Omresletta senere tirsdag kveld, hadde de allerede vært ute og skutt fuglen. Det var både fordi den hadde gått så kraftig til angrep på Anabel, men også fordi den hadde gått til angrep på syklister på stedet, kunne leder av fallviltgruppa, Harald Nysæter, fortelle til Adressa.

– Hva synes du om at tiuren er skutt nå da?

– Det er både litt fint og litt trist. Det er fint fordi da trenger den ikke å gå til angrep på meg i morgen, men det er jo litt trist også. Den gjorde jo ikke det den gjorde med vilje, sier Anabel Kristiansen.

Pappa Michal synes også det var greit at tiuren ikke er der lenger.

– Det var nok det beste at den ble skutt, sier han til slutt.