– Vi fikk mellom ti og 15 henvendelser fra midten av forrige uke, og fram til i dag. Noen har anmeldt som følge av at de faktisk har blitt svindlet, andre har varslet at de er forsøkt svindlet, sier Bernt Mushom, politistasjonssjef i Mandal, og driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet til Fædrelandsvennen.

Lindesnes Avis omtalte saken først.

Bernt Mushom, politistasjonssjef i Mandal, og driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet sier politiet ser en økning i antallet digitale bedragerier. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Svindel, og forsøk på digital svindel er intet nytt, heller ikke i landsdelen. I 2023 ble fornærmede i Agder svindlet for minst 10 millioner kroner i såkalte phishing-bedragerier.

Det som skiller seg ut denne gangen er at svindlerne gir seg ut for å være lokale politiansatte.

Blant annet har navnet til Magne Langseth, som arbeider som seksjonsleder for forebygging ved politistasjonen i Mandal, blitt brukt i flere av tilfellene.

Mushom tror ikke det er tilfeldig at det er nettopp Langseths navn som er brukt, da han ofte har vært i media i forbindelse med forebyggende arbeid.

– Jeg er ikke kjent med at lokale ansatte hos oss er blitt brukt i lignende saker tidligere, sier Mushom.

Magne Langseth jobber som seksjonsleder for forebygging ved Mandal politistasjon, og har vært i media flere ganger i den forbindelse. Nå brukes navnet hans av svindlere som utgir seg for å være ham. Foto: JARLE R. MARTINSEN

– Anmeld

– Dersom noen opplever å bli svindlet, oppfordrer vi dem til å anmelde saken, og i tillegg så raskt som mulig ta kontakt med egen bank. Bankene har i noen tilfeller klart å stanse overføringer fra fornærmedes konto.

Fremgangsmåten blant svindlerne er at de gir seg ut for å være politi, Økokrim eller lignende, og later som om du er utsatt for hacking, eller at noen har forsøkt å opprette lån i ditt navn.

Deretter ber de om sensitive personopplysninger, hvilket de sier de trenger for å stoppe prosessen. Ofte er det eldre personer som rammes.

– Hvor lett er det å finne ut hvem som står bak dette?

– Etterforskningen i de enkelte sakene avhenger av opplysningene vi får. Utenlandske kontoer og telefonnumre gjør det vanskeligere. Likevel vil anmeldelser gi oss en oversikt over metodene som benyttes. Det kan være nyttig i et forebyggende perspektiv.

Fædrelandsvennen har ikke lyktes å få en kommentar fra Magne Langseth selv.