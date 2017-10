Rykket ut til brann i hybelbygg

KRISTIANSAND: 110 Agder meldte kl. 12.04 lørdag det hadde oppstått brann i en bygning i Kongsgård Allé på Lund.

Nødetatene rykket ut med full styrke, men kunne raskt konstatere at det ikke var noen stor brann. Det skal ha vært snakk om tørrkoking i en gryte i blokka som består av studenthybler.

Ingen personskader

– Det har oppstått en brann i et konkret rom i denne hybelblokka. Det er ikke meldt om skader på mennesker. Nå driver vi utlufting og så kan beboerne flytte tilbake igjen ganske raskt, sier innsatsleder Tom Einar Gausdal til Fædrelandsvennens reporter på stedet like før kl. 12.30.

– Dette er en blokk med mange beboere. Derfor rykket vi ut med så mange biler. Men heldigvis gikk det bra denne gang, sier Gausdal.

Fikk tidlig kontroll

Utrykningsleder Roy Jacobsen i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) sier følgende:

– Det var en gryte som sto på komfyren og sørget for at det tok fyr. Det var en reell brann, men vi fikk kontroll så tidlig at vi klarte å begrense det til den ene leiligheten. Det er betydelige skader i den ene leiligheten, men ellers ingen materielle skader. Og ingen personskader.