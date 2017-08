Kvinne stakk fra kollisjon

VEGÅRSHEI: En kvinne (26) stakk lørdag morgen av fra en bilulykke i Vegårshei. To biler kolliderte i krysset Fv 414/415 på Ubergsmoen i Vegårshei, meldte politiet. De fikk melding om ulykken klokka 09.09.

– Vi fikk akkurat tak i kvinnen som stakk fra bilen. Hun skal være skadet i et bein, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen kl. 09.35.

Han forteller at bilene har fått større skader.

– Det ser ut å ha vært en god smell ut fra skadene på bilen, sier Klausen.

Kvinnen er mistenkt for promillekjøring, og blir framstilt for lege for å sikre blodprøve, melder politiet.

