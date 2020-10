Rykket ut til nybygg i Nybyen

Tre patruljer fra politiet rykket ut til Nybyen i Kristiansand tidlig torsdag morgen. Foto: Elling Svela

Politi og brannvesenet rykket ut til Nybyen, etter melding om at to personer hadde tatt seg inn i et bygg under oppføring.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn