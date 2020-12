Overgrepsdømt avslørt på toget

På toget fra Trondheim til Oslo overhørte to kvinner overgrepsplanene til en mann i 40-årene. To dager senere ble mannen pågrepet på Sørlandet. Foto: Paul Kleiven / NTB

De to venninnene trodde først medpassasjeren snakket med kjæresten, men skjønte raskt at noe ikke stemte. Nå er mannen dømt til åtte års forvaring for overgrep.

