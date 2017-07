Skadet under båtrace i Tvedestrand

TVEDESTRAND: Politi og ambulanse rykket til Hagefjord i Tvedestrand til en båtulykke i forbindelse med båtracet Skagerak Water Festival i Tvedestrand.

Racesjef Axel Dalen sier derimot til Fædrelandsvennen at det ikke er snakk om noen båtulykke.

– Det er en navigatør som har brukket et ribbein eller to under kjøringen. Vi har rekvirert en ambulanse for å være på den sikre siden. Den skadede er ved godt mot, sier Dalen.

Han beskriver et ellers fint race.

– Det har vært gode forhold. Det er noe sjø, men ikke noe mer enn det de er vant til å kjøre i, sier Dalen.

Politiet melder at hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med at båten har landet litt skeivt etter en bølge.

