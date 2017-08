Politiloggen 11. august

GRIMSTAD: Rykket på smell – fant ingenting

04.13: Melding om skudd/smell i området Dalholt. Politiet var på stedet uten å avdekke noe ulovlig.

MANDAL: Kontroll av båtførere

02.08: Politiet meldte på Twitter at politibåten i Mandal gjennomførte kontroll av 21 båtførere. Et forenklet forelegg for minstealder ble gitt.

Mandal: Skalldyrfestivalen: Mest god stemning

01.45: Politiet meldte om mye folk og god stemning på festivalområdet. Ingen hendelser politiet hadde måttet håndtere. Like etter meldte de at politiet hadde bortvist en person fra sentrum på grunn av beruselse og dårlig oppførsel.

ARENDAL: Kjørt hjem av politiet

00.47: Politiet bortviste en beruset person fra sentrum. Personen ble kjørt hjem av patruljen.