KRISTIANSAND: Fædrelandsvennen skrev i januar at Kristiansand næringsselskap (Knas) er i forhandlinger med store kjeder om en dagligvarebutikk på CB-tomta på Grim i Kristiansand.

I en pressemelding tirsdag ettermiddag skriver Knas at de går videre med kjeden Coop i dagligvaredelen av tomta.

– Nå tar vi sikte på å komme til en endelig avtale med Coop om midlertidig lokalisering på CB-tomta under forutsetning om at politikerne i Kristiansand aksepterer butikkdrift fram til endelig reguleringsplan er vedtatt, sier administrerende direktør Jan Omli Larsen i en pressemelding.

Skal regulere området

Han sier videre at leieinntektene vil sette dem i stand til å ha en omfattende regulering av området.

– Videre vil leieinntektene bidra til å lette trykket om høy markedsleie for aktivitetene sør på tomta hvor vi forutsetter midlertidig etablering som understøtter byliv og kulturaktiviteter. God byutvikling forutsetter at vi bruker tid på å definere hvilke aktiviteter byen ønsker for denne viktige tomta mellom bydelen Grim og Kvadraturen, sier Larsen videre.

I fjor kjøpte kommunen tomt og bygningsmasse etter nedlagte Christianssands Bryggeri i Setesdalsveien.

Flere reagerte på planene

I samarbeidsplattformen til flertallskoalisjonen i bystyret, ble det i høst knesatt at de 18,2 målene med eiendom skal legges til rette for «uteliv og lokalmat».

Flere kultur- og næringsaktører reagerte da nyheten kom om at Knas forhandlet med dagligvarekjeder.

– Vi ble veldig overrasket og tatt på senga da vi hørte ryktene om at Knas nå holder på å lande en avtale med en stor aktør i dagligvarebransjen. Vi trodde det skulle ligge en strategisk tanke bak utviklingen av dette området, og nå spør vi oss hvilken plan Knas jobber etter, sa daglig leder Heidi Sørvig i Kvadraturen gårdeierforening.

Første Coop på Grim

Regiondirektør Kay Arne Rakstang Nedrejord i Coop Sørvest sier i pressemeldingen at de er fornøyde med å kunne åpne sin første butikk på Grim.

– Vi er veldig glade for at Knas har funnet vårt tilbud så godt at det er oss de ønsker å gå i videre forhandlinger med, med mål om å åpne en ny dagligvarebutikk på CB-tomta, sier Nedrejord.

Det er ikke kjent når butikken åpner.

– Før vi eventuelt kommer så langt, må vi ha respekt for de politiske og administrative prosesser som skal gjennomføres. Formålet på området i dag er ikke detaljhandel, så her må det omreguleres permanent eller midlertidig først, sier han.