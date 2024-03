Det er klart at SAS vil redusere rutetilbudet fra Kristiansand. Dette skjer omtrent samtidig som de starter flyvninger mellom Torp og København.

Reisende mellom Kristiansand og København har fått beskjed om at deres flyvninger bookes om.

Færre avganger

SAS har flydd ruten daglig siden starten av 2024 med unntak av lørdager. Nå stenges ruten i perioden mellom 22. mai til 26. juni, og foreløpig etter 18. august, opplyser pressesjef i SAS, Tonje Lund, i en post til Fædrelandsvennen.

– Under høysommeren kommer vi til å operere tirsdag, torsdag og søndag, og under Arendalsuka kommer vi til å legge til ekstra kapasitet. Vi kommer tilbake til hvordan ruten skal trafikkeres etter det, skriver hun.

– Hvorfor gjør dere disse kuttene?

– Hovedgrunnen til dette er operasjonelle begrensninger på KRS-CPH, som gjør at vi må redusere dette tilbudet. Denne kapasiteten er i sin tur flyttet til Torp, men rotårsaken ligger i at vi har vært nødt til blokkere seter for salg på KRS-CPH noe som påvirker de kommersielle vurderingene, skriver Sund i eposten.

I dialog med SAS

Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen har i formiddag ikke tid til å snakke med Fædrelandsvennen. Men han bekrefter kuttet overfor avisen KRS.

– Det kan se ut som SAS reduserer noe på Kjevik, og flytter noe til Torp. Vi er i dialog med SAS nå, for å få en full oversikt over hva som blir bildet, sier han til avisen.

Heller ikke SAS har besvart Fædrelandsvennens henvendelser onsdag formiddag.