Cannabisplantasjen: Fengslet i to og fire uker

Politiadvokat i Agder politidistrikt, Berit Woxen, under fengslingsmøtet lørdag formiddag i forblindelse med saken om cannabisplantasjen i Bjelland. Foto: Jarle R. Martinsen

De tre siktede som er mistenkt for å stå bak cannabisplantasjen i Bjelland er varetektsfengslet. To av dem for to uker, en i fire uker.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn