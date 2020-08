Hei!

Hei! Ei trillende barnevogn dukket opp til venstre for meg i Markens gate. Den lille jenta satt i vogna og knasket på et eller annet. Jeg måtte bare smile til henne, for små mennesker kan være så artige der de sitter i sin egen lille verden. Hun så på meg og vinket. Hun følte seg sett. Og jeg ble sett og fikk en liten hilsen. Et lite vink, et smil, et «hei», ei melding eller en telefonsamtale. Alle mennesker trenger å bli sett, små som store. Da skjer det noe positivt med oss. Slik er vi skrudd sammen. Vi er alle en del av en familie, ei slekt, en by, et land – og en verden med sju-åtte milliarder mennesker. Og alle trenger å bli sett av noen. For å klare det må alle bidra. Både jeg – og du!

