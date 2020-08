– Lei av å eksis­tere. Nå vil jeg leve! Anne H. Ljosland valgte siste utvei og opererte vekk livmora for å bli frisk fra endometriose. Det ble hun imidlertid ikke. Nå må hun sannsynligvis opereres enda en gang.

– I fjor høst bestemte jeg meg for at jeg var lei av å eksistere. Jeg skal begynne å leve, forteller Anne H. Ljosland fra Kristiansand.

Det sa hun ett år etter å ha operert bort livmora, eggleder og en halv eggstokk høsten 2018. Dette valgte hun fordi hun var full av endometriose rundt eggstokkene.

Etter operasjonen trodde hun at hun var blitt kvitt sykdommen endometriose.

Fjerning av livmora er operasjonen flere pasienter tyr til dersom verken hormonbehandling, smertestillende tabletter eller kikkhullsoperasjon lindrer smertene.

– Før operasjonen hadde jeg et håp om at livet skulle bli veldig mye bedre. Alt skulle bli greit igjen. Det hadde jeg hørt fra noen andre at det hadde blitt. Jeg skulle ta igjen alt det sosiale og generelt livet, sier Anne.

– Hva slags oppfølging fikk du etter operasjonen?

– Jeg ble sendt hjem med smertestillende, og fikk beskjed om å ta kontakt med fastlege hvis det skulle være noe.

Men Anne tok ikke kontakt med fastlegen, fordi hun mener fastlegene ikke har peiling på sykdommen. I 21 år gikk hun med sykdommen uten å vite om det. Hun har derfor forholdt seg til overlegene på sykehuset.

Selv om hun kjørte seg langt ned psykisk fordi hun var redd for operasjonen, var smertene nærmest borte i løpet av det første året.

Men så kom de kraftige smertene tilbake desember i fjor. Da fikk hun en ny MR-undersøkelse, som viste at det var mer endomentriose i kroppen hennes.

– Jeg ble livredd. Den første operasjonen fungerte i ett år, og så kom det tilbake igjen. Så hvordan blir det denne gangen? spør hun seg selv.

Neste uke skal hun inn til ny konsultasjon i Oslo for å få vite om hun skal operere igjen. Mer vet hun ikke ennå.

I motsetning til de andre Fædrelandsvennen har snakket med, fungerte p-pillene godt mot smertene hennes i ungdomsårene.

Vi skrur tiden tilbake til 2004.

Anne sluttet på p-pillene fordi hun ville bli gravid. Da hadde hun ingen anelse om at hun hadde diagnosen endometriose.

Hun lyktes og fikk en datter i 2004 og en sønn i 2006.

Men etter hun fødte sitt andre barn i 2006, fikk hun enorme smerter i magen og underlivet.

– Jeg kan huske bussturer ut til Sørlandssenteret med ungene, hvor jeg måtte gå av bussen og sitte å hylgrine på busstoppet, fordi jeg hadde så kramper. Jeg følte jeg skulle besvime. Jeg var knallhard i underlivet og i nedre del av magen. Jeg skjønte ikke hva det kom av, for det kom ikke bare under menstruasjonen, forteller hun.

Hun var hele tiden i dialog med gynekolog, som anbefalte henne å sette inn hormonspiral mot de store smertene. Anne fikk så satt inn hormonspiral i 2017, uvitende om at hun hadde endometriose.

– Da eskalerte det og tok helt av. Spiralen skulle være en behandling for endometriosesmerter, men på det tidspunktet hadde jeg ikke fått konstatert sykdommen, forteller hun.

Fire måneder senere var smertene så store at Anne bestemte seg for å ta ut spiralen.

– Det var et helvete i tre-fire måneder. Til slutt sa jeg: den skal ut. Det må være noe galt her, sier Anne.

Det skulle vise seg å være en smertefull opplevelse.

– Da var det en lege på sykehuset som sa at siden det var så smertefullt å ta ut spiralen, så kunne det virke som at jeg muligens hadde endometriose, forteller hun.

Etter en MR-undersøkelse fikk Anne beskjed om at kroppen var full av endometriose som nok hadde ligget og ulmet i mange år. Det gjør at smertene ofte forverres etter man har født.

Anne håper ikke at jenter som dattera hennes på 16 blir møtt av helsevesenet på samme måte som hun selv ble i ung alder. Hun er klar i talen når vi spør hva som kan bli bedre med dagens behandlingstilbud:

– Fastleger må begynne å høre på ungdommer som kommer og sier at de har vondt. Ta de på alvor.

Hun fortsetter:

– Folk vet for lite om det, også i helsevesenet. Det gjør at det tar lang tid før en får diagnosen.

