Tre nye korona-tilfeller på Sørlandet: – Antallet positive prøver går ganske mye ned

Én person har testet positivt for koronasmitte ved Sørlandet sykehus mandag. I tillegg har kommuneoverlegen i Kristiansand mottatt to positive prøver etter analyse i Oslo. Sent mandag er tre nye tilfeller påvist i Farsund.