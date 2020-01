Slipper gjennom vogntog

Torsdag morgen fikk vogntog passere det rasutsatte stedet på fylkesveien mellom Vigeland og Spangereid. Veien er fortsatt stengt for personbiler.

Entreprenøren håper at også personbiler skal kunne passere innen fredag morgen. Foto: Espen Sand

LINDESNES: Fylkesvei 460 ved Snig i Lindesnes ble tirsdag stengt på grunn av rasfare. Entreprenøren som bygger gang- og sykkelvei langs fylkesveien kom over et ustabilt fjellparti, som ble vurdert som for rasutsatt til at det var forsvarlig å la biler passere.

Det ble det skiltet omkjøring via Lyngdal på fylkesvei 4078. Da en tankbil onsdag kjørte seg fast i en hårnålssving, var også omkjøringsveien stengt i flere timer.

I en pressemelding fra Agder fylkeskommune opplyses det at vogntogene som nå får passere, vil måtte påregne manuell dirigering og noe ventetid.

Entreprenøren håper å kunne åpne for all trafikk forbi Snig innen fredag morgen, men at det da legges opp til lysregulering og passering i ett kjørefelt.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 10:11 Oppdatert: 23. januar 2020 11:06

