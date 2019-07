Far dømt for voldelig tannpuss

Mannen er dømt for å ha tatt et fast armgrep rundt sønnens nakke, skriver Agderposten.

Retten har lagt avgjørende vekt på at sønnen har forklart at han ikke fikk puste da faren holdt ham fast.

Hendelsen skjedde i familiens hjem i januar i år, etter at den elleve år gamle sønnen nektet å pusse tennene, til tross for at han flere ganger hadde fått beskjed om det.

Dagen etter betrodde sønnen seg til sin kontaktlærer og fortalte hva han hadde opplevd. Hun sendte en bekymringsmelding til barnevernet, som anmeldte saken til politiet.

Tre måneder senere ble det tatt ut tiltale mot mannen.

Mannen erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Ettersom det er flere formildende omstendigheter i saken, slipper mannen med betinget straff.